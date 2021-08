Devenir Scénographe : fiche métier et débouchés professionnels

Un bon scénographe se doit avant toute chose d’avoir un niveau de culture générale plus élevé que la moyenne. Parce que son métier lui demande de s’adapter à plusieurs contextes différents, il doit savoir rebondir rapidement et faire preuve de réactivité. Se tenir au courant des dernières tendances est donc important. Tout scénographe qui se respecte doit également faire preuve d’organisation : il doit savoir gérer la pression et tout le petit monde qui va et vient sur le chantier de la scène en construction.

Et de pair avec la réactivité, on retrouve très souvent le trait de l’ingéniosité chez les meilleurs scénographes. Un problème technique ? Un souci au niveau du matériel ? Le scénographe doit savoir se montrer malin et trouver des solutions rapidement pour rester dans ses délais. Aussi, un bon scénographe doit posséder autant une vision d’ensemble qu’un œil aiguisé pour le détail. Aucun petit raccordement mal fait ne doit lui échapper. Il doit aussi pouvoir faire preuve de sang froid pour gérer le stress des missions serrées. Voici quelques autres traits de caractère et compétences que tout bon scénographe se doit de posséder/maîtriser :